السودان ينتج 70 طناً من الذهب خلال عام 2025م كأعلى إنتاجية خلال الخمس سنوات السابقة

الخرطوم: الطيب علي

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية التابعة لوزارة المعادن عن طفرة في إنتاج الذهب، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 70 طناً بنسبة إنجاز وصلت إلى 113% مقارنة بالمستهدف لعام 2025م، كأعلى إنتاجية خلال الخمس سنوات السابقة، بينما وصلت إيرادات التعدين إلى أكثر من تريليون جنيه.

وأقر مجلس إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، في اجتماعه المنعقد اليوم الأحد برئاسة وزير المعادن، تقرير الأداء لعام 2025م، ومسودة خطة وموازنة العام المالي 2026م، وسط مؤشرات نجاح قياسية عكست الطفرة الكبيرة في قطاع التعدين بالسودان.

وكشف تقرير الأداء لعام 2025م عن تحقيق نتائج إيجابية استثنائية في المحاور المالية والإنتاجية، حيث بلغت جملة الإيرادات العامة تريليوناً و87 مليار جنيه سوداني، بنسبة إنجاز بلغت 132% من الرصيد المخطط له للعام.

وقال بيان صادر عن وزارة المعادن إن الشركة السودانية للموارد المعدنية حققت طفرة في إنتاج الذهب، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 70 طناً بنسبة إنجاز وصلت إلى 113% مقارنة بالمستهدف لعام 2025م، كأعلى إنتاجية خلال الخمس سنوات السابقة.

واستعرض الاجتماع تقييمًا شاملاً للمشاريع التشغيلية، مع التركيز على أهداف خطة العام 2026م التي تتبنى استراتيجية وطنية طموحة ترتكز على إكمال رقمنة كافة العمليات وحوكمة الأداء المؤسسي، وتطوير القطاع وتعزيز الدور الرقابي لضمان الكفاءة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا السلامة البيئية في مناطق التعدين، بجانب توطيد الثقة مع الشركاء لتهيئة القطاع ليكون وجهة جاذبة للاستثمارات الكبرى وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، امتدح رئيس مجلس الإدارة – وزير المعادن، نور الدائم طه، مستوى الأداء الذي وصفه بالمتميز والنتائج المحققة، مثمنًا الجهود التي بذلها العاملون بالشركة في ظل التحديات الراهنة، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود خلال عام 2026م لمواصلة مسيرة الإنجازات، كما وجه بإضافة مشاريع قومية في خطة العام 2026م لتطوير قطاع التعدين بالبلاد.

من جانبه، أكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، السيد، محمد طاهر عمر، التزام الشركة برؤيتها في أن تظل الرافد الرئيسي للاقتصاد القومي، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالشركة، والتنسيق الكبير مع الجهات ذات الصلة.

وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب في تصريحات صحفية، معلقا على الزيادة الكبيرة في إنتاج الذهب التي أعلنتها الشركة السودانية للموارد المعدنية، إن ما تحقق إنجاز وطني لافت يعكس صلابة قطاع التعدين وقدرته على الصمود والعمل في أصعب الظروف.

وأوضح أن وصول إجمالي الإنتاج إلى نحو 70 طنًا بنسبة زيادة بلغت 113% عن المستهدف، وتسجيله أعلى معدل إنتاج خلال السنوات الخمس الماضية، يؤكد أن السياسات المتبعة مؤخرًا بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.

وأكد الأمين العام أن هذا الأداء المشرف جاء نتيجة للجهود المتواصلة والتنسيق المحكم بين وزارة المعادن وإدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الأرقام في ظل ظروف الحرب والتحديات الأمنية والاقتصادية يمثل رسالة طمأنة قوية حول مستقبل قطاع التعدين ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في معالجة العديد من الإشكالات الفنية والإجرائية التي كانت تعيق الإنتاج والتصدير، وأسهمت بصورة واضحة في تذليل العقبات التي كانت تواجه انسياب الإنتاج إلى الأسواق، كما أبدت الشركة مرونة مطلوبة في التعامل مع المنتجين مما دفع صادرات الذهب التي أصبحت أحد أعمدة الاقتصاد السوداني ومصدراً رئيسياً لتوفير النقد الأجنبي في هذه المرحلة الدقيقة.

وفي تعليقه، شدد الأمين العام على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على قطاع التعدين الأهلي باعتباره يمثل أكثر من 85% من إجمالي إنتاج الذهب في البلاد، داعيًا إلى وضع سياسات مرنة ومشجعة تضمن استدامة الإنتاج وتنظيمه دون الإضرار بالمنتجين، كما طالب بضرورة تسهيل استيراد مدخلات الإنتاج والمعدات والآليات الخاصة بالتعدين الأهلي، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية، ومعالجة العقبات التي تواجه المعدنين في مناطق الإنتاج بما يسهم في زيادة الكفاءة وتقليل الفاقد وتحسين السلامة والبيئة.

ودعا الأمين العام إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الشركة السودانية للموارد المعدنية والجهات الحكومية ذات الصلة وشعبة مصدري الذهب، لضمان تعظيم العائد الاقتصادي من الذهب والحد من التهريب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا المورد الاستراتيجي.

واختتم الأمين العام تعليقه بالإشادة بالشركة السودانية للموارد المعدنية، متمنياً لها مزيداً من النجاح والتوفيق، ومعبرًا عن أمله في استمرار الجهود وتكامل الأدوار خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز موارد الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين.