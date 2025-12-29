جمال الوالي ينعى الراحل طه فكي شيخ طه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

برضاء تام بقضاء الله وقدره، ينعي ناشر صحيفة (السوداني) السيد/ جمال الوالي، عند الله تعالى المغفور له بإذن الغفور الرحيم، القيادي الوطني والاجتماعي والرياضي:

المرحوم/ طه فكي شيخ طه

عضو المجلس الرئاسي، ونائب رئيس تنسيقية “القوى الوطنية”، ونائب رئيس الاتحاد العام لكرة القدم، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد صراع طويل مع المرض، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة.

عُرف الراحل بوطنيته وصفاء نيته وحسن أخلاقه، فكان شيخاً عربياً يسعى للإصلاح بين الناس بخُلُقِهِ الحَسَنِ، ويساعد اافُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ والمحتاجين.

والعزاء موصول لأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة وعارفي فضله من الأصدقاء والجيران والعشيرة.

اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، وأكرم نزله ووسّع مدخله. اللهم أنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. وألهم أهله وصحبه الصبر وحسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)