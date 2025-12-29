وزارة الداخلية تعدل لائحة قوائم الحظر لتسهيل إصدار جوازات السفر

الخرطوم – السوداني

أعلنت قوات الشرطة السودانية، عن تعديلات أساسية في لائحة القوائم والهجرة، تم تعميمها على كافة الجهات المعنية، بهدف ضمان حقوق المواطنين في استخراج وتجديد وثائق السفر دون عوائق غير مبررة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد، إن هذه التعديلات تنفيذٌ لتوجيهات رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وتعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنة وصيانة السيادة الوطنية.

وبموجب القرار الصادر عن وزير الداخلية، الفريق شرطة بابكر سمرة، تم تعديل المادة (14) الفقرة (2) من لائحة عام 2021، ليصبح إدراج اسم أي مواطن سوداني في قوائم الحظر غير مانع لحقه في إصدار أو تجديد جواز السفر، باستثناء الحالات المتعلقة بإثبات الهوية أو إسقاط الجنسية أو سحبها.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنّ الإدارة العامة للجوازات والهجرة بدأت فوراً في تعميم هذه الضوابط على جميع إداراتها ومكاتبها ومراكز استخراج الجواز الإلكتروني داخل السودان، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج، لضمان التنفيذ الفوري. كما دعا المواطنين الذين قد يُواجهون مشكلات ناتجة عن تشابُـه الأسماء مع قوائم الحظر إلى مراجعة إدارة القوائم والسيطرة الهجرية مبكراً لتجنب أي تأخيرات.

وأكدت الشرطة أنّ هذه الإجراءات تأتي في سياق حرصها على تسهيل حركة المواطنين وتقليل التأخيرات في المطارات والمعابر الحدودية، مجددة التزامها بتقديم أفضل الخدمات الهجرية وإزالة جميع العقبات القانونية والإدارية خدمةً لمصلحة المواطن والوطن.

يُذكر أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجّه سابقاً بعدم حرمان أي مواطن سوداني من الحصول على الأوراق الثبوتية، حتى في حال وجود إدانات قضائية.