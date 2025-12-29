ضمنها طائرة مسيّرة.. ضبط أسلحة ثقيلة ومواد كيميائية خطرة بالشمالية

متابعات ـ السوداني

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية، بالتنسيق مع الخلية الأمنية والنيابة العامة، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات والمواد المحظورة، وذلك عقب مداهمة مخازن بمنطقة الغابة في الولاية الشمالية.

وشملت المضبوطات طائرة مسيّرة وجهاز تحكم، و(7) مدافع أنواع مختلفة، إلى جانب قناصات، وطبنجات، وكميات كبيرة من الذخائر بأحجام متعددة، فضلاً عن عدد (60) دانة من نوع B10، وقنابل (قرنيت)، وخزن أسلحة، وأجهزة اتصال لاسلكية، من بينها أجهزة ستارلينك، ودولار أسود و(4) عربات غير مقننة، إضافة إلى معدات وأدوات أخرى متنوعة.

كما ضبطت القوات (10) براميل تحتوي على مادتين كيميائيتين شديدتي الخطورة، هما َ”إيثايل أستيت والسيرييتول”، وهما تُستخدمان في أنشطة غير قانونية تشمل تزييف العملة، وأعمال المطابع غير المشروعة، والغش التجاري، والغش في المواد الغذائية، ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي والصحي.

من جانبه، أوضح مدير إدارة مكافحة التهريب العميد شرطة عاطف الرضي، بالولاية الشمالية، أن العملية جاءت بفضل الرصد والمتابعة الدقيقة لتحركات المهربين، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، مؤكداً جاهزية قواته واستعدادها الدائم لتأمين حدود الولاية والتصدي لكافة أشكال التهريب التي تهدد أمن واستقرار البلاد.