شبكة أطباء السودان: تعافٍ تدريجي للقطاع الصحي بالجزيرة وعودة أكثر من 88 مستشفىً للخدمة

الخرطوم: السوداني

كشف تقرير لفريق شبكة أطباء السودان بولاية الجزيرة، عن استمرار مؤشرات التعافي في القطاع الصحي بولاية الجزيرة، عقب عام من الحرب والدمار، مما تسبب في تخريب واسع شمل جميع المرافق الصحية والمستشفيات بالولاية. ووفقاً للتقرير، عادت أكثر من 88 مستشفىً إلى العمل مقارنة مع 11 مستشفىً فقط في مطلع 2024، إلى جانب استئناف الخدمة في نحو 85% من المراكز الصحية بمختلف محليات الولاية مقارنة بـ10% من المرافق العاملة مطلع 2024، مما أسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين. وفي مجال الخدمات التخصصية، تم تشغيل 6 مراكز لغسيل الكلى من أصل 12 مركزاً، كانت جميعها متوقفة عن العمل عدا مركز واحد فقط في مطلع 2024م، إضافة إلى عودة عدد من المراكز التخصصية، من بينها مركز القلب ومركز الأطفال والتي كانت شبه مدمرة بالكاملة، ما خفف من معاناة المرضى وقلل الحاجة إلى تحويل الحالات خارج الولاية.

وتعمل الجهات الصحية بمعاونة المانحين لإدخال وتشغيل أجهزة الرنين المغناطيسي (MRI) لتعزيز قدرات التشخيص الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية.

أما في إطار دعم خدمات الطوارئ والإسعاف، تم استلام 8 عربات إسعاف جديدة من المانحين لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الحرجة بعد نهب جميع عربات الإسعاف، إلى جانب الاعتماد على الطاقة الشمسية في عدد من المرافق الصحية بالجهود الشعبية لضمان استمرارية الخدمة في ظل تحديات الإمداد الكهربائي.

وأكدت شبكة أطباء السودان أن هذه الخطوات تمثل بداية حقيقية لمسار التعافي، نتيجة لتضافر الجهود الشعبية والرسمية، وصمود الكوادر الطبية والصحية، ودعم الشركاء والمنظمات. لكن رغم كل هذا التحسن فالولاية تحتاج لتوفير الإمدادات الدوائية والمستهلكات الطبية، وتحسين بيئة العمل وحماية الكوادر الصحية، مع إعطاء أولوية لخدمات الطوارئ والرعاية الصحية الأولية.