مدير جهاز المخابرات العامة يهنئ اتحاد الكرة بتأهل “صقور الجديان” إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا 2025

بورتسودان – السوداني

هنأ الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، مدير جهاز المخابرات العامة، الدكتور معتصم جعفر سر الختم، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، بالفوز المستحق الذي حققه منتخب السودان الوطني “صقور الجديان”، والتأهل الرسمي إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وأثنى مفضل، في تهنئته، على الأداء المشرف والروح القتالية العالية التي أظهرها المنتخب الوطني خلال منافسات دور المجموعات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الاهتمام الوطني المتزايد بالرياضة، ودورها الحيوي في تعزيز الوحدة الوطنية ورفع اسم السودان عالياً في المحافل الإقليمية والدولية.

كما أشاد مدير جهاز المخابرات بالجهود الإدارية والفنية الكبيرة التي بذلها الاتحاد السوداني لكرة القدم، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تعكس بوضوح العمل المؤسسي المنظم والتخطيط السليم. وتمنى مفضل للمنتخب الوطني مواصلة مشواره بنجاح، وتحقيق نتائج إيجابية في الأدوار الإقصائية المقبلة، بما يليق بتاريخ السودان الرياضي العريق وبطموحات الشعب السوداني.

وفي السياق ذاته، أكد الفريق أول مفضل على مساندة الدولة الكاملة للاتحاد السوداني لكرة القدم، ودعمها المستمر لجميع برامج التطوير الرياضي، خاصة مشاريع تطوير البنية التحتية، وتأهيل الملاعب والمنشآت، ودعم المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات، إلى جانب كل الأنشطة التي ينظمها الاتحاد. وشدد على أن هذا الدعم يهدف إلى بناء قاعدة رياضية قوية ومستدامة، قادرة على إنتاج أجيال جديدة من اللاعبين المتميزين.

يُذكر أن تأهل “صقور الجديان” إلى دور الـ16 جاء كواحد من أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، وسط إشادة واسعة من الجماهير السودانية والعربية بهذا الإنجاز في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.