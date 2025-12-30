البعثة الأممية: الفاشر مدمرة ومهجورة ولا أثر يُذكر للحياة فيها

الخرطوم: السوداني

قالت الأمم المتحدة، إن “موظفين أمميين دخلوا إلى مدينة الفاشر لأول مرة منذ سيطرة قوات الدعم السريع في أكتوبر الماضي، ووجدوا المدينة شبه مهجورة، ولا يوجد بها سوى عدد قليل من الأشخاص يحتمون في المباني أو تحت الأغطية البلاستيكية”.

وحذّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون، عقب عودتها من الفاشر من أن المدنيين “المصابين بصدمة” يعيشون في “ظروف مهينة وغير آمنة” بعد سنتين من الحرب وسيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.

وقالت براون إن الفاشر “تعد بؤرة للمعاناة الإنسانية في هذه الحرب”، مشيرة إلى أن المدينة التي كان يسكنها نحو مليون شخص أصبحت “شبحاً لما كانت عليه في الماضي” و”مسرح جريمة”.

وأفادت براون بأن “هؤلاء الأشخاص يعيشون في ظروف هشّـة للغاية”.

وخلال الزيارة التي استمرّت بضع ساعات بلا حراسة أمنية، زارت البعثة الأممية أماكن متفق عليها مع قوات الدعم السريع، بينها المستشفى السعودي وملاجئ للنازحين و5 مكاتب للأمم المتحدة.

وبيّنت براون أنه جرى خلال الزيارة رصد طاقم طبي في المستشفى السعودي بالمدينة، لكن لم تكن لديهم أي إمدادات، لافتةً إلى أنه سبق أن ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه كان موقع مذبحة راح ضحيتها 460 شخصاً.