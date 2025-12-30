تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ينفذ ضربة جوية في ميناء المكلا ضد شحنات أسلحة قادمة من الإمارات

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ ضربة جوية محدودة في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، استهدفت شحنات أسلحة وعربات قتالية أفرغت من سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان رسمي: “تم رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا يومي 27 و28 ديسمبر 2025، دون الحصول على التصاريح الرسمية المطلوبة من قيادة القوات المشتركة للتحالف”. وأضاف أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الملاحية، وأنزل كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية والعربات القتالية، بهدف دعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية (حضرموت والمهرة)، مما يُعد مخالفة صريحة لجهود خفض التصعيد وفرض التهدئة، وانتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015.

وأوضح اللواء المالكي أن العملية العسكرية جاءت استجابة لطلب رسمي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، باتخاذ تدابير عسكرية لحماية المدنيين في محافظتي حضرموت والمهرة، ولمنع تصعيد يهدد الأمن والاستقرار. وأكد أن الضربة نفذت بعد توثيق الانتهاكات بدقة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مع ضمان عدم وقوع أضرار جانبية على المدنيين.

كما نشر التحالف مقاطع فيديو توثق وصول السفينتين إلى المكلا وإفراغ حمولتهما العسكرية، مشدداً على استمراره في منع أي دعم عسكري خارجي لأي مكون يمني دون تنسيق مع الحكومة الشرعية والتحالف، بهدف إنجاح الجهود السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

يأتي هذا التطور وسط تصعيد عسكري سابق من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، والذي أثار تحذيرات سابقة من التحالف والمملكة العربية السعودية، مع دعوات لسحب القوات وسط جهود وساطة لتهدئة الأوضاع.

وكان التحالف قد طالب بإخلاء فوري لميناء المكلا من المدنيين لحمايتهم أثناء تنفيذ العملية.