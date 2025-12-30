محافظ بنك السودان المركزي تكشف عن بناء احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب وتستعرض سياسات 2026

كتبت – هالة حمزة

كشفت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني، عن نجاح البنك في بناء احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب، مما يعزز قُدرة السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار الكلي في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المحافظ، بحضور نائبيها، مع مديري عموم المصارف العاملة في البلاد، بقاعة الضمان في مدينة بورتسودان، خُصِّص لاستعراض سياسات البنك المركزي للعام 2026 ومرجعياتها وأهدافها وأولوياتها.

وأوضحت آمنة ميرغني، أنّ سياسات العام 2026 تنطلق تحت شعار (من الصمود إلى التعافي لبناء مستقبل مالي مرن)، وترتكز على خارطة طريق استراتيجية لإعادة بناء القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام. وأكدت إعطاء أولوية قصوى لكبح التضخم بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية، إلى جانب تعزيز مرونة واستقرار سعر الصرف من خلال إدارة فعالة للسيولة، تحسين إدارة العملة الوطنية، وتقوية جانب العرض من النقد الأجنبي.

وتشمل الحزمة السياسية، تحديث البنية التحتية لنظم الدفع والتوسع في التحول الرقمي، والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي عبر تخصيص ما لا يقل عن 12% من المحافظ التمويلية للتمويل الأصغر، مما يسهم في توسيع قاعدة المتعاملين وتحسين انتقال أثر السياسة النقدية.

وشددت المحافظ على أهمية بناء قطاع مصرفي متعافٍ ومرن لتعزيز ثقة الجمهور وحماية السيادة النقدية، مع تطوير نظام إنذار مبكر لتحصين الجهاز المصرفي من الصدمات. كما أشارت إلى تركيز توجيه التمويل على القطاعات الإنتاجية، والصادر، والأدوية، وإعادة الإعمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، لدعم النمو الحقيقي وتخفيف الضغوط التضخمية.

وثمّنت آمنة ميرغني، جهود المصارف وصمود الجهاز المصرفي خلال فترة الحرب، داعيةً إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة والالتزام بمعايير الحوكمة، مؤكدة استمرار دعم البنك المركزي للقطاع.

من جانبهم، أعرب مديرو المصارف، عن تقديرهم للنهج التشاوري الذي يتبعه البنك المركزي.

وقال رئيس اتحاد المصارف، عباس عبد الله عباس، إن الجهاز المصرفي تجاوز الصدمات الناتجة عن الحرب وتدمير البنية التحتية، مؤكداً التزام المصارف بتوجيهات وسياسات البنك المركزي ودعمها للاقتصاد الوطني.