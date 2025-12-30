قافلةٌ طبيةٌ لرابطة الأطباء السودانيين بدولة قطر تصل البلاد

الخرطوم: السوداني

وصلت القافلة الطبية التي تقودها رابطة الأطباء السودانيين بدولة قطر إلى مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء وتضم 11 استشاريًا واختصاصيًا في عدد من التخصصات الدقيقة، في إطار الجهود الإنسانية والطبية لدعم القطاع الصحي بالسودان.

ويجرى تنظيم المخيمين العلاجيين المجانيين بالتعاون مع وزارتي الصحة بولايتَي الخرطوم وكسلا، ووزارة الصحة الاتحادية، وصندوق إعانة المرضى، بما يعزز الشراكة المؤسسية في تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

ويقوم الفريق الطبي لرابطة الأطباء السودانيين بدولة قطر اعتبارًا من الخميس الأول من يناير ولمدة أسبوع بتنفيذ عمليات جراحية متقدمة في مجالات الكلى والمسالك البولية والبروستاتا ومناظير الجهاز الهضمي، وتستهدف 250 حالة، وذلك عبر مخيمين طبيين في أم درمان وكسلا.

ويُشارك في المخيمين عدد من الاستشاريين والاختصاصيين، ويشرف على تنسيق القافلة الطبية د. نادر إبراهيم عابدون فضل، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية.

وأوضح د. نادر إبراهيم عابدون منسق القافلة الطبية، أنهم يستهدفون 250 مريضًا في ولاية الخرطوم، وإجراء جراحة المسالك البولية والكلى والبروستاتا ومناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أم درمان وهناك 50 حالة لجراحة الأطفال “المعقدة” بولاية كسلا والتي توقفت بسبب الحرب.

وقال إن القافلة بالتعاون مع وزارات الصحة بولايتي الخرطوم وكسلا و”الاتحادية”.

وأشار إلى أن القوافل ستستمر إلى أن نسير قوافل بطريقة عكسية من السودان إلى كل العالم.

وفي السياق، قال د. سهيل محمد جمال السكرتير العام للرابطة “إن القافلة الطبية تأتي استمرارًا لدور الرابطة في خدمة المجتمع السوداني، وتتزامن مع الذكرى السبعين للاستقلال المجيد، ونأمل أن يعود علينا والدولة تنعم بالأمن والأمان والناس كلها راجعة تعمر البلد من جديد”.