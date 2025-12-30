مجلس الوزراء السعودي يؤكد عدم التردد في مواجهة أي تهديد لأمن المملكة ويجدد دعمها لاستقرار اليمن

الرياض – السوداني

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت اليوم الثلاثاء في الرياض، وأكد مجلس الوزراء، أن المملكة لن تتردد في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد يطال أمنها الوطني. كما جدد التأكيد على التزام المملكة الكامل بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الشامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته.

وقدّر المجلس دور تحالف دعم الشرعية في اليمن في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيداً بجهوده في خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.

وأعرب المجلس عن الأسف لما آلت إليه جهود التهدئة التي بذلتها المملكة، والتي قوبلت بتصعيد غير مبرر يخالف الأسس التي قام عليها التحالف، ولا يخدم أمن اليمن واستقراره، وبما لا يتوافق مع الوعود التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وعبر عن أمل المملكة في أن تسود الحكمة ومبادئ الأخوة وحسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي، مع مراعاة مصلحة اليمن الشقيق. ودعا دولة الإمارات إلى الاستجابة لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي أو أي طرف آخر داخل اليمن، مع اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على العلاقات الثنائية الشقيقة التي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو رخاء وازدهار واستقرار المنطقة.

كما جدد مجلس الوزراء التأكيد على دعم المملكة لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، معبراً عن رفضه لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى “إقليم أرض الصومال”، معتبراً إياه إجراءً أحادياً انفصالياً يخالف القانون الدولي.