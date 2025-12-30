إنشاء مسالخ ومجازر حديثة لإنتاج وتصنيع اللحوم بين مصر والسودان وزيادة التبادل التجاري بين البلدين

بورتسودان – السوداني

قال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية د. عمار الشيخ إدريس، إنّ اجتماع اللجنة التجارية والصناعية المصرية المشتركة بين السودان ومصر والذي انعقد في الفترة (28 إلى 29) من ديسمبر الجاري، أكد على إنشاء مسالخ ومجازر حديثة لإنتاج وتصنيع اللحوم بين مصر والسودان لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وأوضح الوكيل في تصريحات صحفية اليوم أنّ الاجتماع تطرّق للعلاقات التجارية والصناعية بين البلدين وتم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وشدّد الاجتماع على تبادل الخبراء والتدريب في مجالات الحجر البيطري، بجانب التعاون في مجال إنتاج اللقاحات البيطرية والتعاون في مجال الصناعات العلفية.