الاتحاد الأفريقي: مبادرة السودان للسلام تعكس فهماً عميقاً للأزمة الحادة

أديس أبابا – السوداني

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد علي يوسف، إن مبادرة الحكومة السودانية للسلام تعتبر إطاراً شاملاً واستشرافياً يعكس فهماً عميقاً للأزمة الحادة التي يواجهها السودان وشعبه، والتزاماً صادقاً بإنهاء الأعمال العدائية ووقف العنف.

وقد قدم رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، عبر مجلس الأمن الدولي، مبادرة سلام تركز على وقف الحرب وإنهاء الصراع في السودان. وتتضمن المبادرة وقفاً شاملاً لإطلاق النار تحت مراقبة دولية مشتركة من الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ونزع سلاح ميليشيا الدعم السريع وتجميع قواتها في معسكرات محددة، مع إعادة تأهيل المقاتلين ودمجهم في المجتمع أو القوات النظامية، وتهيئة المناخ للحوار السوداني-السوداني الذي لا يستثني أحداً، بهدف المصالحة الوطنية واستعادة سلطة الدولة.

وتُعتبر المبادرة تكملة لخارطة الطريق التي قدمتها الحكومة السودانية سابقاً، وتعكس رؤية سودانية واقعية وقابلة للتطبيق، تهدف إلى حماية المدنيين واستعادة الاستقرار في البلاد.