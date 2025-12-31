لصوص يقتحمون خزنة بنك في ألمانيا ويسرقون ممتلكات تقدر بعشرات الملايين من اليورو

جيلسنكيرشن – (ألمانيا)

أعلنت الشرطة الألمانية، الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، أن لصوصاً مجهولين اقتحموا خزنة فرع بنك “شباركاسه” في مدينة جيلسنكيرشن غرب البلاد، مستغلين هدوء عطلة عيد الميلاد، وسرقوا ممتلكات من صناديق الأمانات تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو.

وأوضحت الشرطة أن الجناة حفروا ثقباً كبيراً في جدار خرساني سميك من مرآب سيارات تحت الأرض، مما مكنهم من الوصول إلى غرفة الخزنة. تم كسر أكثر من 3000 صندوق أمانات، مما أثر على نحو 2700 عميل. يقدر المحققون قيمة المسروقات بين 10 و90 مليون يورو، بناءً على تقييم أولي يعتمد على قيمة التأمين الأساسي لكل صندوق (10,300 يورو).

اكتُشفت الجريمة فجر الاثنين 29 ديسمبر بعد إنذار حريق، وتظهر لقطات كاميرات المراقبة أشخاصاً ملثمين يغادرون بسيارة مسروقة. تجمع عشرات العملاء الغاضبين أمام الفرع مطالبين بالوصول إلى ممتلكاتهم، بينما تواصل الشرطة التحقيقات في واحدة من أكبر عمليات السطو على بنوك في تاريخ ألمانيا الحديث.