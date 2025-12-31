القوات المسلحة تستعيد مناطق استراتيجية في ولايتي شمال وجنوب كردفان

الأبيض – السوداني

نجحت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، في استعادة السيطرة الكاملة على مناطق كازقيل والرياش في ولاية شمال كردفان، بالإضافة إلى منطقتي هبيلا والحمادي والدبيبات في ولاية جنوب كردفان، وذلك بعد عمليات عسكرية مكثفة ضد ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقالت مصادر عسكرية رفيعة المستوى، في تصريحات خاصة لصحيفة (السوداني)، إن الجيش والقوات المساندة شنوا هجمات من محاور متعددة، براً وجواً، مما أسفر عن تكبيد ميليشيا الدعم السريع ومرتزقتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية. وأكّدت ذات المصادر أنّ العمليات شملت تمشيطاً عريضاً للمناطق المستعادة لضمان استقرارها ومنع أي محاولات تسلل.

وأوضحت المصادر أن هذه التقدمات تمثل خطوة حاسمة في تعزيز السيطرة على عموم إقليم كردفان، وأشارت إلى أن ميليشيا الدعم السريع لن تستطيع التقاط أنفاسها في الفترة المقبلة. وأضافت: “إما الاستسلام أو الموت، ولا خيارٌ ثالثٌ. الجيش عازم على البطش بهذه الميليشيا وتحرير كل شبر من أرض السودان”.