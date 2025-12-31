مليون دولار و130 مركبة خسائر الإمدادات الطبية من الحرب

الخرطوم: السوداني

كشفت مديرة الإمداد والتوزيع المركزي بالصندوق القومي للإمدادات الطبية د. إنعام دبلوك، أن خسائر الصندوق خلال فترة الحرب في الأصول التشغيلية تجاوزت 500 مليون دولار ونهب 130 مركبة وتعطل نظام التوزيع ونقص السعات التخزينية الباردة والجافة وفقدان كامل للأنظمة الإلكترونية بما في ذلك نظام المعلومات واللوجستية وتعطل أنظمة الشراء والإدارة.

وتناولت في ملتقى المراكز القومية التخصصية المنعقد بمدينة ود مدني، البدايات للمشروع وتوسعته ليشمل أمراضاً وخدمات حيوية وزيادة عدد الأصناف المغطاة من 50 صنفاً إلى أكثر من 500 صنف، وتطرقت لاستجابة الصندوق واستمراريته في الإمداد الطبي أثناء الحرب من ناحية إعداد استراتيجية للاستجابة الإنسانية وإصلاح وإعمار سلسلة الإمداد الطبي القومي على الطوارئ والتعافي قصير وطويل المدى وإنشاء مخزن القطاع الشرقي ببورتسودان وفق معايير، إضافة لاستعادة العمليات التشغيلية بالمركز وعدد من الولايات وإعادة تشغيل القطاع الأوسط وتوفير واستلام وتوزيع نحو 52 ألف طن من المنتجات الطبية وإيصال الإمدادات إلى المؤسسات الصحية ومعسكرات النازحين، مما ساعد في رفع معدلات الوفرة واستمرارية خدمة الإمداد الطبي.

وأشارت إلى أهم المشاكل التي تواجه توفير الأدوية والحلول المقترحة لتحسين الإمداد الدوائي لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مؤكدة أن العلاج المجاني يعد ركيزة أساسية لضمان الوصول العادل للرعاية الصحية خاصة في ظل تداعيات الحرب، لذا تبرز الحاجة الملحة لاستمرار الدعم الحكومي وتوفر تمويل كاف ومستدام ليتوافق مع الاحتياجات الفعلية، كما يتطلب تحسين الإمداد تعويض الخسائر عبر استعادة المخزون وإعادة إعمار وتأهيل المخازن وزيادة السعة التخزينية وتطوير أسطول النقل وضرورة المتابعة والتقييم لضمان وصول العلاج المجاني لجميع المواطنين بكفاءة وفعالية.