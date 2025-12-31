المواصفات بنهر النيل تعلن عن فحص وختم أكثر من 5 أطنان من الذهب خلال العام الحالي

عطبرة – السوداني

قالت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع نهر النيل؛ إنها فحصت وختمت 5,201,643 طناً من الذهب السبائك والمشغول خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025م.

وأوضح الدكتور أحمد سيد أحمد عمر، مدير القطاع لوكالة السودان للأنباء، أن الشركات العاملة في المجال تقدر بحوالي 67 شركة من جميع أنحاء السودان، مبيناً أن الإجراءات الفنية تتم بقسم دمغ المصوغات الذهبية في القطاع.

وأضاف أنّ إلزامية قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد الهيئة كمرجعية فنية وجهة مُختصة في المجال يعد خطوة إيجابية تساعد في ضبط حركة الذهب وتعزز من أهمية دور المواصفات الرقابي.

وأوضح أن الهدف من قسم دمغ المصوغات يتمثل في تحليل وفحص وختم المعادن النفيسة، إصدار شهادات التصنيع والمعايرة، الرقابة على أسواق الذهب عبر تنفيذ الحملات التفتيشية والتوعوية.