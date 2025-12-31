200 مليون يوان صيني لصالح دعم مشروعات البنى التحتية في السودان

بورتسودان – السوداني

التقى وكيل التخطيط بالمالية محمد بشار، القائم بأعمال السفارة الصينية بالسودان شو جيان. واستعرض اللقاء، موقف تنفيذ المنحة المقدمة مسبقاً من جمهورية الصين بمبلغ 200 مليون يوان صيني لصالح دعم مشروعات البنى التحتية في 3 قطاعات حيوية وهي المياه والزراعة والكهرباء.

كما ناقش الجانبان مسودة مذكرة التفاهم المتعلقة بديون الصين على السودان والتي بموجبها سيتم إعفاء 345 مليون يوان صيني أي ما يعادل حوالي 45 مليون دولار عبارة عن قروض بدون فوائد قدمتها الصين في وقت سابق كتمويل لمشروعات مختلفة بالبلاد.

وأشاد وكيل التخطيط بدور الصين في المشاريع التنموية ومساهمتها الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية في السودان خاصة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة، مؤكداً أهمية استمرار التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال استعداد الحكومة الصينية لتقديم منحة عبر منظمات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية لمحطات مياه الشرب بالولايات المستهدفة وهي الخرطوم، الجزيرة، سنار والنيل الأزرق.