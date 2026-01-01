مناوي: العام الجديد سيكون عاماً فاصلاً في مواجهة المليشيا

الخرطوم ـ السوداني

قال حاكم إقليم دارفور ـ رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، إن العام الجديد سيكون عاماً فاصلاً في مواجهة مليشيا الدعم السريع، وإن إرادة الشعوب ستنتصر على آلة القتل والفوضى، ودماء الشهداء لن تذهب هدراً، وحقوق أهل دارفور لن تكون محل مساومة.

وأضاف مناوي في بيان له، أن شعب دارفور عانى خلال العامين الماضيين ويلات الاستهداف الإثني والعرقي الممنهج الذي مارسته مليشيا الدعم السريع، في واحدة من أبشع صور العدوان على الإنسان والأرض والهوية. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد محاسبة أيادي الإجرام وكسر شوكة الباطل، مؤكداً أن النصر سيظل حليف الحق مهما طال الطريق.

وهنأ مناوي، المقاتلين في مختلف المحاور على الانتصارات التي تحققت خلال اليومين الماضيين، مشيداً بصمودهم وتضحياتهم في سبيل حماية الأرض والإنسان، مؤكداً أن هذه الانتصارات تمثل بشائر مرحلة جديدة من المقاومة والانتصار لإرادة الشعب السوداني.