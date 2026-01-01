الاتحاد الأفريقي: مستعدون للعمل سوياً مع السودانيين لحلول بملكية سودانية ورعاية إَأفريقية

الخرطوم: السوداني

بعث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف برسالة تهنئة لحكومة وشعب السودان بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال السودان.

وأكدت الرسالة تضامن الاتحاد الأفريقي مع السودان من أجل حلول بملكية سودانية ورعاية أفريقية.

وجدد الاتحاد الأفريقي، استعداده التام للعمل عن كثب مع جميع الأطراف السودانية المعنية، وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، لدعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى حل سياسي شامل.