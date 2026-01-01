الفريق إبراهيم جابر: السودان سيعود قوياً

الخرطوم: السوداني

أكد عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، أنه سيتم القضاء على المليشيات المتمردة، وسيعود السودان قوياً بفضل أبنائه الذين هم القوة الحقيقية.

وأشار جابر خلال مخاطبته، حفل افتتاح المعمل القومي لنقل الدم (استاك) اليوم، أن الجانب الصحي بعد الحرب شهد تطوراً كبيراً، حيث تم إدخال أجهزة حديثة لنقل الدم في البلاد، مشيداً بمشروع (شريان الحياة) الذي يضم 20 سيارة للتبرع بالدم، معلناً عن اتجاه لبناء مركز جديد لنقل الدم من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، بدلاً من المركز الحالي.

من جانبه، قال وزير الصحة هيثم محمد، إنه تم إدخال أجهزة لأول مرة في السودان إلى معمل استاك، مشيراً إلى الدعم المقدم من وزارة المالية لمعمل (استاك) البالغ 10 ملايين دولار، بجانب 20 سيارة إسعاف.