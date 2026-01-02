شرطة شرق النيل تفكك شبكة إجرامية متخصصة في نهب الأراضي السكنية وتزوير ألاختام الرسمية والوثائق

الخرطوم ـ السوداني

أعلنت شرطة محلية شرق النيل، نجاحها في تفكيك والقبض على أفراد شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والتلاعب والاحتيال على الأراضي السكنية في الريف الشرقي للمحلية وتحديداً في قرى (رام الله، عد الكرامة، العشاراب، التوماب ويافا) التابعة للوحدة الإدارية لوادي سوبا.

حيث تم ضبط مستندات وأختام التزوير ودفاتر شهادات حيازة فارغة ومختومة للقرى المذكورة مع ضبط خمسة أختام رسمية للوحدة الإدارية لوادي سوبا، وكذلك دفاتر إيصالات مالية وجهازي طابعة ليزر وجهاز اسكنر وقطعة سلاح كلاشنكوف وبندقية “جيم 3” استخدمت في تهديد ونهب الضحايا. تم تدوين بلاغات جنائية بقسمي شرطة الحاج يوسف والفيحاء في مواجهة المتهمين.