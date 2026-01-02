اكتمال مراسم تسليم قيادة القوات البرية في الجيش والفريق رشاد مفتشاً عاماً للقوات المسلحة السودانية

الخرطوم – السوداني: مروان إبراهيم

في مراسم عسكرية مهيبة، اكتملت عملية التسليم والتسلم لقيادة القوات البرية بالقوات المسلحة السودانية بين الفريق ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل وخلفه الفريق ركن مالك الطيب خوجلي، في وقت تسلم فيه الفريق ركن رشاد المنصب الجديد مفتشاً عاماً للقوات المسلحة السودانية.

جرت المراسم بحضور قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية، وضباط الصف والجنود، وشملت التوقيع على مذكرة التسليم والتسلّم، تفتيش الطابور العسكري، واستلام العلم في تقليد عسكري يرمز إلى الانضباط والاحترام المتبادل.

وأعرب الفريق ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل عن فخره بالإنجازات خلال فترة قيادته، مؤكداً استعداده لدعم خلفه في مهمته الجديدة، خاصة مع انتقاله إلى منصب المفتش العام للقوات المسلحة.

من جانبه، تعهد الفريق ركن مالك الطيب خوجلي، المعروف بخبرته الميدانية الواسعة، بمواصلة مسيرة التطوير وتعزيز الجاهزية القتالية للقوات البرية، متمنياً التوفيق لسلفه في منصبه الجديد.