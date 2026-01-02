حملاتٌ لإزالة المخالفات بمحلية الخرطوم تمهيداً لعودة الحكومة والمواطنين

الخرطوم: السوداني

واصلت بمحلية الخرطوم، حملات لإزالة المخالفات اليوم الجمعة.

وقال مدير إدارة المخالفات والتنظيم بالمحلية، صالح سليمان عيسى، إنّ الحملات تأتي في إطار الترتيبات النهائية لتهيئة الأسواق والطرق الرئيسية توطئة لعودة الحكومة الاتحادية لمقارها الجديدة وعودة المواطنين إلى مناطقهم.

وأشار إلى أن الحملات استهدفت الشوارع الرئيسية حول السوق المركزي ومداخل الطرق الحاكمة بكل من امتداد شارع أفريقيا جنوباً وشارع محمد نجيب من تقاطع شارع زيرو وحتى تقاطع شارع مختار سليمان في مدخل السوق المركزي غرباً، بجانب إزالة مخالفات منطقة وسط الخرطوم وشوارع شرق الخرطوم بكل من الستين وعبيد ختم وشارع النيل مع تقاطع أوماك.

ولفت عيسى إلى أن المخالفات شملت إزالة الأكشاك والعشوائيات والرواكيب، فضلاً عن المخالفات الهندسية والبيئية المتعلقة بالمواقع التي لا تحمل تصريحاً بالعمل وفقاً للاشتراطات المعتمدة من المحلية، مشيراً إلى استمرار الحملات منعاً لارتداد المخالفات مجدداً.