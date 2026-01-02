المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات يرحب بمبادرة حكومة السودان للسلام

الخرطوم: السوداني

رحبت أمانة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى (ICGLR)، بمبادرة السلام التي قدّمتها الحكومة السودانية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 22 ديسمبر الماضي.

واعتبرت المبادرة توفر إطارًا شاملاً واستشرافيًا يسعى إلى إنهاء الحرب التي استمرت قرابة السنوات الثلاث في البلاد، والتي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأعربت أمانة المؤتمر في بيان صحفي اليوم الجمعة، عن دعمها القوي لمبادرة السودان، داعيةً إلى قبولها كونها نهجاً يضمن عملية شاملة تقوم على العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمشاركة السياسية الواسعة.

وأكد المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، مجددًا التزامه بالحوار الذي يقوده السودانيون خلال الفترة الانتقالية، مشددًا على أهمية إرساء توافق وطني بشأن الحكم والوحدة ضمن إطار دستوري موحد. إن المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى على استعداد لمرافقة الحكومة السودانية في تحقيق السلام والاستقرار وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني للديمقراطية والاستقرار.

وجدّد المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، التزامه الراسخ بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وكذلك بتعزيز السلام والاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى.