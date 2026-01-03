جهاز المخابرات العامة يعلن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من الضباط

بورتسودان – السوداني

أعلن جهاز المخابرات العامة، عن فتح باب التقديم لاستيعاب دفعة جديدة من الضباط، وذلك وفق شروط وضوابط محددة. ويبدأ التقديم منذ اليوم السبت الموافق 3 يناير 2026، ويستمر حتى الأحد الموافق 18 يناير 2026.

واشترط الجهاز في المتقدم أن يكون سوداني الجنسية من أبوين سودانيين بالميلاد، وألّا يقل عمره عن 21 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من خريجي الأعوام 2018 إلى 2025 بتقدير لا يقل عن جيد. كما يشترط اللياقة الطبية الكاملة، واجتياز جميع الاختبارات والمعاينات المقررة، وحسن السيرة والسلوك، وعدم صدور أي إدانة بحقه في جرائم تمس الشرف أو الأمانة.

يتم التقديم بتسليم المستندات المطلوبة، وهي صورة من شهادة الميلاد والرقم الوطني، والشهادة الجامعية، و4 صور فوتوغرافية بحجم جواز السفر، و2 صورة بحجم بوستال، داخل ملف مسطر، في المواقع التالية:

-ولاية البحر الأحمر (بورتسودان): النادي العالمي

-ولاية الجزيرة (مدني): جامعة الجزيرة، مجمع الإعدادية، القاعة الدولية

-ولاية سنار (سنجة): مكاتب استاد سنجة

-ولاية النيل الأبيض (كوستي): دار الشرطة

-ولاية نهر النيل (الدامر): قاعة وزارة الزراعة

-إقليم النيل الأزرق (الدمازين): مبنى إدارة البساتين

-الولاية الشمالية (دنقلا): مبنى المجلس التشريعي

-ولاية كسلا (كسلا): النادي الأهلي

-ولاية شمال كردفان (الأبيض): مدينة الأبيض

-ولاية القضارف: دار الشرطة بالقضارف

-ولاية الخرطوم (أمبدة): الحارة العاشرة، مؤسسة محمدين التربوية للتعليم الخاص.