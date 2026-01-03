الفريق أول البرهان يشهد تخريج مستنفرين بجنوب الخرطوم

الخرطوم – السوداني

فاجأ رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مواطني جنوب الخرطوم بزيارة ميدانية لاستاد الإنقاذ أثناء احتفال تخريج المستنفرين والمستنفرات الدفعة الثانية من معسكرات الكرامة التي نظمتها اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بالمحلية.

وشهدت الزيارة، تفاعلاً جماهيرياً واسعاً، حيث استقبل المواطنون القائد العام، معبرين عن ترحيبهم واصطفافهم خلف القوات المسلحة ومرددين شعار (جيش واحد.. شعب واحد).

وحيا والي ولاية الخرطوم، القوات المسلحة وأبطالها المقاتلين في الصفوف الأمامية الذين يقدمون التضحيات فداءً للوطن وصوناً لعزة وكرامة شعبه، مؤكداً أن التقدم المتواصل للقوات المسلحة في مختلف المحاور يعكس قُدرتها على تحقيق النصر والقضاء على التمرد وداعميه من الداخل والخارج.

وأشاد الوالي بجهود المقاومة الشعبية ودورها الفاعل في إسناد ودعم القوات المسلحة خلال معركة الكرامة، مشيراً إلى مساهمتها الكبيرة في تقديم الدعم المدني وتهيئة البيئة العامة لحكومة الولاية، مما ساعد على استقرار الأوضاع وعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.

رئيس المقاومة الشعبية ولاية الخرطوم، اللواء إسحق عبد الله قال إن تخريج هذه الدفعة يأتي ضمن برامج معسكرات الكرامة الهادفة إلى دعم الجهود الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وبناء مرحلة التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها.