‏المملكة قيادة رشد تاريخية

كتب – أحمد القرشي إدريس

السودان: لا خطابات انتقام ولا تصريحات حقد بشأن تطورات اليمن. فملف اليمن بيد دولة حكمة ورشاد وريادة تاريخية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. نحن نوقر ونسر بهذا الشموخ الذي يفيض بالرقي والشجاعات الكبار والصرامة والوضوح والاشرئباب دائما لمستقبل رفاه مطمئن في المنطقة بأسرها تقودها المملكة.. الحمد لله ولي النعم.

بيان الخارجية السودانية – الدولة العضو في تحالف دعم الشرعية – بشأن تطورات اليمن:

*تأييد مساعي ومواقف السعودية الحكيمة بشأن تطورات اليمن.

البيان: بحكم عضويتنا في التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن نؤيد مساعي ومواقف السعودية الحكيمة بشأن التطورات السياسية في اليمن، بما في ذلك استجابتها للطلب الأخير لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بشأن عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض لجميع المكونات الجنوبية.