ارتفاع هجرة السُّودانيين إلى أوروبا بنسبة 38%

متابعات ـ السوداني

اعلنت منظمة SOSMEDITERRANEE الأوروبية المعنية بإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، عن تزايد ملحوظ في أعداد السودانيين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر الأبيض المتوسط.

ونبهت المنظمة أن استمرار الحرب التي أشعلتها ميليشيا الدعم السريع تسببت في أكبر أزمة نزوح عالمية، حيث أجبرت نحو 13 مليون شخص على النزوح داخلياً، بينما عبر نحو أربعة ملايين آخرين الحدود نحو دول الجوار، مما دفع بالكثيرين للمخاطرة بحياتهم في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا.

وأشارت المنظمة إلى أن سفينتها “أوشن فايكينغ”، تمكنت من إنقاذ مجموعة من المهاجرين السودانيين في ليلة رأس السنة، كانوا على متن قارب بدائي انطلق من السواحل الليبية، وبحسب الإحصائيات، فإنّ أعداد المهاجرين السودانيين إلى القارة الأوروبية، رغم محدوديتها مقارنةً بحجم النزوح الكلي، سجّلت قفزة بنسبة 38% مع مطلع العام 2025، مما ينذر بتفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية نتيجة الظروف القاسية والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها الميليشيا المتمردة ضد المدنيين.