الرئيس الإريتري يبحث مع وزيري المالية والثقافة السودانيين تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك

أسمرا – سونا

استقبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، أمس الأول، في منطقة “عدي هالو” الريفية، وزير المالية السوداني د. جبريل إبراهيم، ووزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الإعيسر، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد السوداني إلى دولة إريتريا.

وتناول اللقاء، مجمل العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آفاق التنسيق المشترك حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

كما تطرّق الجانبان إلى أهمية استمرار التواصل والتنسيق السياسي بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وخلال اللقاء، نقل الوزيران إلى الرئيس الإريتري، تقدير حكومة السودان وشعبه للمواقف الإريترية الداعمة للسودان، مشيدين بما تقدمه إريتريا من تسهيلات ورعاية للسودانيين المقيمين والعابرين عبر أراضيها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما ثمّنا مواقف الرئيس أفورقي السياسية الداعمة لوحدة السودان وأمنه واستقراره، ووقوفه إلى جانب الدولة السودانية وشعبها في مواجهة التحديات الراهنة.

من جانبه، أكد الرئيس الإريتري، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها التاريخية مع السودان، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة.

وعلى صعيد متصل، شارك وزيرا المالية الدكتور جبريل إبراهيم، والثقافة والإعلام والسياحة خالد الإعيسر، أمس، في الحفل الذي أقامته السفارة السودانية بالعاصمة الإريترية أسمرا بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال السودان.

وشهد الحفل حضوراً واسعاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين الإريتريين، إلى جانب السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى إريتريا، وأعضاء السفارة السودانية، وحشد كبير من المواطنين السودانيين والإريتريين.

وتضمن برنامج الاحتفال عرض فيلم وثائقي تناول تطورات الأوضاع في السودان، وجرائم ميليشيا الدعم السريع، وتسليط الضوء على الدعم الخارجي المقدم لها، وتورُّط عدد من الدول في الأحداث التي استهدفت الدولة السودانية وشعبها.

كما اشتمل الحفل على فقرات فنية وثقافية قُدمت خلالها مجموعة من الأغنيات والأشعار الوطنية التي عبّرت عن قيم الاستقلال والوحدة والصمود.

وألقى سفير السودان لدى إريتريا، السفير أسامة أحمد عبد البارئ، كلمة تناول فيها محطات نضال الشعب السوداني من أجل الاستقلال وتضحياته عبر العقود، مؤكداً عُمق ومتانة العلاقات السودانية – الإريترية، وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وجغرافية ومصالح مشتركة.