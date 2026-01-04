الخرطوم تدشن عودة النشاط لمسرح خضر بشير بعد تأهيله بمشاركة المسرحيين والدراميين





الخرطوم – السوداني

دشّن عضو مجلس السيادة، رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، الفريق إبراهيم جابر، عودة مسرح خضر بشير بمحلية بحري لمزاولة نشاطه وتقديم الأعمال الفنية والدرامية من جديد، ضمن احتفالات البلاد بالذكرى الـ(70) للاستقلال، بعد اكتمال أعمال إعادة التأهيل في إطار جهود حكومة ولاية الخرطوم لتحسين بيئة المرافق الثقافية والفنية وتعزيز دورها المجتمعي.

وحضر تدشين المسرح والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، ووزير الثقافة والإعلام والسياحة بالخرطوم الطيب سعد الدين، والمدير التنفيذي لمحلية بحري عبد الرحمن أحمد، إلى جانب عدد من الدراميين والمبدعين وأهل الفن والثقافة والإعلام، وبمشاركة واسعة من مواطني أحياء مدينة بحري.



الفريق إبراهيم جابر، أكد أنّ إعادة افتتاح مسرح خضر بشير يمثل رسالة مهمة وبداية جديدة لاستعادة الحياة الثقافية والاجتماعية بولاية الخرطوم إلى وضعها الطبيعي، وقال إنّ الثقافة والفنون ليست ترفاً، بل هي ركيزة أساسية في إعادة بناء المجتمع وتعزيز روح الانتماء الوطني، وعودة هذا المسرح تعني عودة منصة للتنوير والإبداع والحوار المجتمعي.

وأضاف أنّ اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة تعمل على تهيئة الظروف الملائمة لعودة المواطنين إلى ديارهم، مشيراً إلى أنّ إعادة تأهيل المرافق الثقافية لها أهميتها في توحيد وجدان الشعب السوداني عبر الأعمال الفنية والدرامية المختلفة، ووجه الفريق جابر بإقامة منافسات ثقافية بين محليات الولاية ضمن مهرجان الخرطوم الرياضي والثقافي الذي انطلق مطلع العام 2026م، لتُقام المنافسات النهائية في المسرح القومي، وتعهّد بدعم المنافسات وصولاً إلى تكريم الفائزين.

والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أكّد أنّ حكومة الولاية تولي اهتماماً كبيراً بإعادة إعمار المؤسسات الثقافية والفنية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عملية التعافي المجتمعي، وقال إن مسرح خضر بشير كان ولا يزال شاهداً على تاريخ فني وثقافي عريق، وعودته اليوم تمثل دفعة قوية للحراك الثقافي في بحري والخرطوم عموماً. وأشار إلى أن الولاية ستواصل دعم المبادرات التي تسهم في إعادة الحياة الطبيعية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

من جانبه، أكد الوزير الأستاذ الطيب سعد الدين أن إعادة تأهيل المسرح شملت تحسين البنية التحتية والتجهيزات الفنية بما يواكب متطلبات العمل المسرحي الحديث، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى إحياء دور المسارح كمراكز إشعاع ثقافي، وأشار إلى أن المسارح فضاءات مفتوحة للإبداع تستوعب طاقات الشباب والمبدعين وتسهم في نشر قيم الجمال والسلام، كما أعلن عن قرب افتتاح شيخ المسارح السودانية، المسرح القومي بأم درمان، خلال الأسبوع المقبل، مشيراً لاهتمام الوزارة الداعمة لإعادة تأهيل جميع المرافق الثقافية والفنية.

إلى ذلك، عبّر المدير التنفيذي لمحلية بحري عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، عن سعادة مواطني محلية بحري بعودة المسرح وعودة الأنشطة الثقافية، وأوضح أن عودة مسرح خضر بشير إضافة نوعية للمشهد الثقافي بالمحلية.