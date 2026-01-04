افتتاح أقسام الأجهزة التشخيصية والأورام بمستشفى حاج الصافي ببحري

​الخرطوم – السوداني

​افتتح عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام، ورئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق إبراهيم جابر، اليوم، أقسام الأجهزة التشخيصية وعلاج الأورام وقسم الولادة بمستشفى حاج الصافي التخصصي بمدينة بحري، بحضور وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، ووالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة.

​وأكد وزير الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، أنّ مستشفى حاج الصافي يُعد من المؤسسات الطبية الرائدة التي أحرزت تقدماً ملموساً في معدلات التأهيل والتطوير، وذلك عقب تعرُّضه لدمار كبير جراء تداعيات الحرب.

​وأشار إلى أن عضو مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر، قدم دعماً مادياً بلغت قيمته 500 ألف دولار، مما أسهم بشكل جوهري في تطوير الخدمات التشخيصية عبر إدخال أجهزة حديثة ومتطورة، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الجراحة العامة – وجراحة المناظير – والخدمات التخصصية، وعلاج الأورام.

​وأضاف د. هيثم أنّ هذه الخطوة ستسهم في استكمال حلقات الرعاية الطبية مع المستشفيات الأخرى بالولاية، وتعويض الفجوة التي حدثت عقب خروج المستشفيات الكبرى عن الخدمة، مثل مستشفى الذرة بالخرطوم ومستشفيات ود مدني.