مدرسة الصداقة بالقاهرة تحدد بدء التسجيل في امتحانات الشهادة السودانية

القاهرة ـ السوداني

أعلنت مدرسة الصداقة السودانية بالقاهرة، التابعة للمستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان، عن فتح باب التقديم للتسجيل في امتحان الشهادة الثانوية السودانية للعام 2025م (المؤجلة)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026م، بمباني القسم الإداري خلف مدرسة البنين بالدقي.

حددت المدرسة المستندات المطلوبة للتقديم، وهي، شهادة النجاح في مرحلة الأساس للعام 2022م فما دون، أو ما يعادلها من شهادات أخرى معتمدة من الجهات المختصة (تقبل صورة من أصل الشهادة)، صورة من الرقم الوطني أو من جواز السفر متضمنة اسم الوالدة، وصور فوتوغرافية حديثة (2) حجم (4×6 سم) بخلفية بيضاء.

كما أوضحت المدرسة أن رسوم الامتحانات تبلغ 2200 جنيه مصري للطلاب السودانيين، و25900 جنيه مصري للطلاب الأجانب، مع التنويه بأن هذا المبلغ لا يشمل رسوم استخراج وتوثيق الشهادة. ونبهت الإدارة إلى أن مواعيد التسجيل تبدأ يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً، عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية، على أن يكون آخر يوم للتسجيل الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026م، ولن تُقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.