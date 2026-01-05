تطابقٌ مصري – سعودي على وحدة وسيادة السودان

القاهرة – السوداني

شهد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم في القاهرة، تأكيداً مشتركاً على تطابق الموقفين المصري والسعودي بشأن ضرورة التوصل إلى حلول سلمية لأزمات المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.

وأكد الجانبان، أهمية تكثيف التنسيق المشترك لدعم جهود إنهاء الصراع في السودان، بما يضمن استقرار الدولة ويحمي مؤسساتها الوطنية، في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف النزاع وتخفيف معاناة الشعب السوداني.