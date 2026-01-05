نعي: في ذمة الله والدة الزميل خالد عبد العزيز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

نعي

برضاء تام بقضاء الله وقدره، ينعي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير ومدير التحرير وأسرة صحيفة (السوداني)، عند الله تعالى المغفور لها بإذن الغفور الرحيم:

المرحومة/ عواطف محمد حسن

والدة الزميل الصحفي خالد عبد العزيز، مدير التحرير الأسبق للصحيفة، ومراسل وكالة رويترز بالسودان، التي انتقلت إلى جوار ربها، في العاصمة المصرية القاهرة.

والعزاء موصول لأولادها وبناتها ولأسرتها الصغيرة وأسرتها الكبيرة الممتدة وعارفي فضلها من الجيران والعشيرة.

هذا ويقام عزاء المرحومة باذن الله، يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026.

· الوقت: «من الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة مساءً».

· المكان: مسجد عبدالله مكاوي – جوار محطة مترو الدقي – القاهرة.

اللهم ارحمها برحمتك الواسعة، وأكرم نزلها ووسّع مدخلها. اللهم أنزلها منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. وألهم أهلها وصحبها الصبر وحسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)