تدشين خدمات العلاج الإشعاعي بمستشفى الضمان بمروي

الحرطوم: السوداني

دشّن وزير الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، ووالي الولاية الشمالية الفريق عبد الرحمن عبد الحميد، العلاج الإشعاعي بمستشفى الضمان الاجتماعي بمدينة مروي الطبية.

وأكد وزير الصحة، سعيهم لتوطين العلاج بالداخل والعمل على تخفيف معاناة المواطنين، مشيداً بمستشفى الضمان مروي والخدمات النوعية التي ظل يقدمها للمرضى خلال فترة الحرب.

من جهته، أثنى والي الشمالية على الروح المعنوية العالية للأطباء والكوادر الطبية المتخصصة، مشيداً بجودة الخدمات التي يقدمها مركز الأورام وما لمسه من تطور ملموس خلال جولته داخل أقسام المستشفى.

وأكد الوالي أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أدت إلى انتقال كفاءات علمية وكوادر طبية رفيعة المستوى إلى مدينة مروي، مشدداً على ضرورة استثمار هذا الوجود الأكاديمي والمهني لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتوزيعها بعدالة جغرافية.

وأضاف: “لقد علّمتنا الحرب أهمية تطوير الخدمات الطبية في كافة المناطق الطرفية، وضرورة استقرار الكوادر الخبيرة لتدريب الأجيال الشابة وتوطين الخبرات محلياً”.

وأكد المدير العام لمدينة مروي الطبية د. حافظ محمد عبد الحليم، استمرار تقديم الخدمات النوعية التخصصية، معبراً عن سعادته بعودة خدمات العلاج الإشعاعي، لافتاً إلى الشراكة المُميّزة مع وزارة الصحة الاتحادية من أجل توفير الخدمات الصحية.

من جانبها، استعرضت د. زينب علي أبو القاسم، مسيرة النجاح في قسم الأنسجة المريضة والخلايا بمعمل المديرية الطبية منذ افتتاحه قبل عامين، موضحة أن المعمل أصبح اليوم مرجعاً أساسياً لتشخيص العينات في الولاية الشمالية، مع وجود تعاون وتطابق في النتائج المخبرية مع مراكز دولية متقدمة، كما ثمّنت الدعم المتواصل من إدارة المستشفى والتنسيق المشترك بين الاختصاصيين والإداريين لضمان دقة التشخيص.