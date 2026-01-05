(17) مشروعًا استثماريًا في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية بالبحر الأحمر

الخرطوم: السوداني

اتفقت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وشركة بازا ناشيونال القابضة على الاستثمار في مجال قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية المختلفة وخاصةً في مدينة الإنتاج الحيوانية للمستثمر السوداني الألماني عثمان الفكي، وذلك عبر (17) مشروعًا بولاية البحر الأحمر.

جاء ذلك في الاجتماع الذي ضمّ وزير الثروة الحيوانية والسمكية البروفيسور أحمد التجاني المنصوري اليوم بمدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية البحر الأحمر عبد العظيم عبد الغفار، بجانب مدير شركة سنابك يحيى محمد الحسن الشايقي ومدير وحدة الشراكات بالمالية جمال عوض عبد الوهاب بمباني الوزارة بمدينة بورتسودان.

ورحّب الوزير بمثل هذه الاستثمارات الهادفة بولاية البحر الأحمر، واعدًا بتذليل كافة الصعاب، مؤكدًا على أهمية تحقيق الأهداف التنموية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة وقّعت اتفاقية مع المجلس الاستشاري السعودي الاستراتيجي لعمل دراسة جدوى لمدينة الإنتاج الحيواني، مشيرًا إلى تكوين ثلاثة مجالس رجال أعمال خليجية بغرض الاستثمار.