افتتاح مستشفى التضامن للطوارئ والإصابات بمحلية الدبة

الخرطوم: السوداني

افتتح وزير الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم ووالي الولاية الشمالية الفريق عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، مستشفى التضامن للطوارئ والإصابات بمحلية الدبة، وذلك بحضور أعضاء حكومة الولاية وعدد من المسؤولين.

وأشاد وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، بمساهمة وجهود أهالي منطقة التضامن في قيام المستشفى، وأوضح أنّ مستشفى التضامن للطوارئ والإصابات يُعد أحد مراكز الطوارئ والإصابات على مستوى السودان، مشيراً إلى ابتعاث فريق اتحادي للإشراف على تنفيذ المشروع.

وأضاف الوزير أنّ افتتاح المستشفى يمثل بداية لمرحلة جديدة تشمل تأهيل بقية أقسام مستشفى التضامن، والعمل على ترقيته إلى مستشفى يقدم التخصصات الأساسية الأربعة، وهي: الأطفال، والنساء والتوليد، والجراحة العامة، والباطنية، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، وإنشاء وحدة للطاقة الشمسية لخدمة المستشفى.

من جانبه، أكد والي الولاية الشمالية الفريق عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، أهمية المستشفى والخدمات الصحية التي سيُقدِّمها للمواطنين، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها وزير الصحة في تنفيذ المشروع، كما أشار إلى الدور المقدر لوزارة الصحة بالولاية وأهالي منطقة التضامن في إكمال هذا الصرح الصحي.

وقال الوالي إن ما قدمه أهل محلية الدبة ليس بغريب عليهم، مستشهداً باستضافتهم لأهلهم القادمين من ولايات دارفور وكردفان، وهو ما شهد به العالم أجمع، مؤكداً أن العزيمة والإرادة الصادقة كفيلتان بتحقيق التطلعات والأهداف.