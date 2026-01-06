في ذمة الله علي وداعة الله محمد عثمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

نعي

برضاء تام بقضاء الله وقدره، ينعي رئيس التحرير وأسرة صحيفة (السوداني)، عند الله تعالى المغفور له بإذن الغفور الرحيم:

المرحوم/ علي وداعة الله محمد عثمان

شقيق السياسي والكاتب الصحفي المخضرم محمد وداعة، الذي انتقل إلى جوار ربه بالولاية الشمالية.

والعزاء موصول لأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة وعارفي فضله من الأصدقاء الجيران والعشيرة.

اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، وأكرم نزله ووسّع مدخله. اللهم أنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. وألهم أهله وصحبه الصبر وحسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)