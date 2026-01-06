بنك السودان المركزي يستأنف عمل نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات بعد توقف دام قرابة 3 سنوات

الخرطوم – السوداني

أعلن بنك السودان المركزي، اليوم، عن استئناف تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية لتحصيل الشيكات بالعملة المحلية، بعد توقف دام منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة نظم الدفع وتسهيل تسوية المعاملات بين المصارف، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.

وأوضح البنك المركزي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده الحثيثة لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي، ودعم التحول الرقمي في الخدمات المالية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الناجمة عن الظروف الاستثنائية التي مر بها البلاد.

كما سمح البنك المركزي للمصارف ببيع النقد الأجنبي لتغطية حسابات المقاصة، مع التزام البنوك بإعادة بيع النقد الأجنبي للبنك المركزي وفق الأسعار المعتمدة، لضمان انسيابية العمليات واستقرار التسويات.

وكان نظام المقاصة الإلكترونية قد توقف جراء الاضطرابات الأمنية التي أثّرت على عمل القطاع المصرفي، مما دفع العديد من المعاملات إلى الاعتماد على الطرق التقليدية. ويُتوقع أن يسهم استئناف النظام في تسريع حركة الأموال بين المصارف، وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، ودعم النشاط الاقتصادي.

يُذكر أن بنك السودان المركزي قد أصدر في الآونة الأخيرة، عدة منشورات وتوجيهات لتنظيم عمل المقاصة، استناداً إلى لائحة تنظيم أعمال المقاصة الإلكترونية للعام 2006، مع التأكيد على الالتزام بضوابط صارمة لضمان سلامة العمليات.

ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة إصلاحات مصرفية أوسع، تشمل رفع سقوف التحويلات وتطوير الخدمات الإلكترونية، لمواكبة السياسات النقدية للعام 2026 التي تركز على إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وتعزيز الشمول المالي.