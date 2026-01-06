ضبط 18 مكتباً غير قانوني لمنتحلي صفة القوات النظامية بشرق النيل



الخرطوم – السوداني

واصلت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، حملاتها الأمنية المشتركة الكبرى، حيث نفّذت قوات مشتركة تضم القوات المسلحة، وقوات الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، والقوات المشتركة، حملة أمنية واسعة النطاق شملت كامل الاختصاص الجغرافي لمحلية شرق النيل.

أسفرت الحملة عن ضبط 18 مكتباً غير قانوني يديرها منتحلو صفة القوات المشتركة، وتوقيف 25 متهماً، بينهم امرأة تنتحل رتبة رائد في حركة جيش تحرير السودان. تم تسليم المتهمين إلى الشرطة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب مصادرة أسلحة وذخائر وأزياء عسكرية وأدوات مكتبية مستخدمة في هذه المكاتب العشوائية.

كما شملت الحملة، إزالة ارتكازات عشوائية على الطريق الدائري وعِد بابكر.

وقالت الشرطة، إنّ الحملات الأمنية المشتركة قد زادت وتيرتها مؤخراً، بهدف تحقيق الاستقرار الأمني، وحفظ أمن المواطنين، وردع المتفلتين ومنتحلي صفة القوات النظامية والمشتركة.