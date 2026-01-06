نزوح واسع من قرية السرحة في شمال كردفان جراء هجمات ميليشيا الدعم السريع

الأبيض – زهير هاشم

أفادت مصادر محلية ومنظمة الهجرة الدولية بوقوع نزوح جماعي لأكثر من 2000 شخص من قرية السرحة التابعة لمحلية أم دام حاج أحمد شرق مدينة بارا بولاية شمال كردفان، نتيجة تصاعد العنف وانعدام الأمن في المنطقة، جراء هجمات ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقالت منظمة الهجرة الدولية في إن فرق مرصد النزوح الميدانية قدرت عدد النازحين بنحو ألفي فرد فروا من القرية، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوتراً ومتقلباً، وأنها تواصل مراقبة التطورات.

من جانبها، أكدت مصادر محلية نزوح أكثر من 600 أسرة من القرية، مع وصول عشرات الأسر إلى مدينة الأبيض سيراً على الأقدام بعد تهجير قسري، فيما لا يزال مئات المواطنين عالقين في الطرقات أثناء محاولتهم الفرار نحو مناطق أكثر أماناً. كما تحدثت المصادر عن عمليات نهب واسعة طالت القرية بالكامل، من قبل الميليشيا، مما أجبر السكان على ترك ممتلكاتهم خلفهم. ويعاني النازحون الجدد من ظروف إنسانية صعبة.