الأربعاء آخر يوم عمل لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة بورتسودان.. والمجلس بقيادة رئيس الوزراء د. كامل إدريس يباشر أعماله رسمياً من العاصمة الخرطوم

الخرطوم – السوداني

علمت (السوداني) أن اليوم الأربعاء سيكون آخر يوم عمل لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان، حيث سيباشر مجلس الوزراء أعماله رسمياً من العاصمة الوطنية الخرطوم.

ويأتي هذا الانتقال تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء د. كامل إدريس، في إطار جهود إعادة توحيد المؤسسات الحكومية واستعادة الاستقرار الإداري.

وأوضحت المصادر الرسمية أن مكتب رئيس الوزراء سيكون في مجمع الوزارات الجديد بأبراج الشركة السودانية للموارد المعدنية، التي قامت بجهود كبيرة لتهيئة المبنى وتأهيله لاستقبال مجلس الوزراء والوزارات المختلفة. وأشادت الحكومة بجهود المدير العام للشركة، محمد طاهر عمر، والدور البارز الذي لعبته الشركة في تجهيز المرافق بسرعة وكفاءة عالية.

يُذكر أن عملية انتقال الوزارات من بورتسودان إلى الخرطوم بدأت تدريجياً في الأشهر الأخيرة، بعد قرارات سابقة من مجلس الوزراء شملت توجيه عدد من الوزارات ببدء الترتيبات اللازمة للعودة، في خطوة تعكس جهود إعادة الإعمار؛ لما دمرته ميليشيا الدعم السريع المتمردة.