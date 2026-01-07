اليمن: هروب الزبيدي ومجلس القيادة الرئاسي يسقط عضويته وإحالته إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى

في تطورات أمنية متسارعة، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، برئاسة د. رشاد محمد العليمي، اجتماعاً طارئاً اليوم الأربعاء، لبحث المستجدات في جنوب البلاد. وأصدر المجلس قراراً جمهورياً بإسقاط عضوية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، من مجلس القيادة، وإحالته إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى، إلى جانب جرائم أخرى تشمل الإضرار بمركز الجمهورية السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة، وإثارة الفتنة الداخلية.

جاء القرار عقب إعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية هروب الزبيدي إلى مكان غير معلوم، بعد تحريكه قوات مسلحة وتوزيع أسلحة وذخائر في عدن بهدف زعزعة الاستقرار، وفق بيان التحالف.

كما قرر المجلس إعفاء وزيري النقل عبدالسلام حميد، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من منصبيهما وإحالتهما للتحقيق، إلى جانب ملاحقة المتورطين في توزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي.

وأكد المجلس توحيد القيادة والسيطرة على كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والمنشآت في عدن والمحافظات المحررة، مشدداً على التعامل بحزم مع أي تجاوزات، واحترام سيادة القانون.

جدد المجلس تقديره لجهود السعودية وتحالف دعم الشرعية في خفض التصعيد وحماية المدنيين، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية.