البنك السوداني الفرنسي يدعو مساهميه لانعقاد الجمعيات العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد

بورتسودان – السوداني

أعلن البنك السوداني الفرنسي، أحد أبرز المؤسسات المصرفية في السودان، عن دعوة مساهميه لحضور الجمعيات العمومية العادية رقم 56 و57 و58، المخصصة لمناقشة أعمال السنوات المالية 2022 و2023 و2024، بالإضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد.

ووفقاً للإعلان الرسمي الصادر عن سكرتير مجلس الإدارة، دفع الله الفاضل محمد، سيُعقد الاجتماع في قاعة صالة الأمل بمدينة بورتسودان، جوار الإذاعة والتلفزيون مقابل السفارة السعودية، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق 24 يناير 2026.

وجهت الدعوة لجميع المساهمين المؤهلين للحضور شخصياً أو عبر مفوضين بتوكيل قانوني يتوافق مع النظام الأساسي ولائحة البنك. كما أتاح البنك خيار الحضور الافتراضي عبر منصة اجتماعات إلكترونية لتسهيل المشاركة على المساهمين الذين يتعذر عليهم الوصول إلى بورتسودان، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

وأكد الإعلان على أهمية طلب رابط الاجتماع الافتراضي وإرسال التفويضات اللازمة مسبقاً من خلال التواصل مع سكرتير مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني (Bodsfb@gmail.com) أو تطبيق الواتساب على الرقم (00249912324818).

يُشار إلى أن البنك السوداني الفرنسي، الذي تأسس عام 1978 ويُعد من البنوك الرائدة في القطاع المصرفي السوداني، يواصل جهوده لتعزيز حوكمته المؤسسية وشفافيتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي يمر بها السودان، حيث انتقلت بعض أنشطته إلى مناطق آمنة مثل بورتسودان.

ويُتوقع أن يشهد الاجتماع نقاشات هامة حول أداء البنك خلال السنوات الماضية وخططه المستقبلية، مع التركيز على انتخاب مجلس إدارة يعكس تطلعات المساهمين نحو تعزيز الاستقرار والنمو.