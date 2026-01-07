مباحثات سعودية – أمريكية حول السودان تضم وزيري الدفاع والخارجية السعوديين

متابعات ـ السوداني

استضافت العاصمة السعودية الرياض، مباحثات سعودية – أمريكية حول تطورات الأوضاع في السودان.

وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في تغريدة على منصة إكس، إنه عقد اجتماعاً مثمراً مع كبار المسؤولين السعوديين، ركز على الوضع في السودان وضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تتيح وصول المساعدات وتخفيف معاناة المدنيين.

وضم الاجتماع كلاً من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، إلى جانب المستشار السياسي الأمير مصعب بن محمد الفرحان.

وأوضح بولس أن النقاشات تطرقت إلى الجهود المشتركة بين الرياض وواشنطن، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، من أجل دفع مسار التهدئة في السودان، ونوه إلى أن الشراكة الأمريكية السعودية يمكن أن تشكل رافعة للتقدم في القضايا الإقليمية الأوسع.