الإعدام فى مواجهة مرشد لميليشيا الدعم السريع

بورتسودان ـ السوداني

أوقعت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة بورتسودان، عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة المتهم آدم محمود تاج الدين.

وتلخصت الوقائع بأن المتهم كان قد شارك مع القوات المتمردة، حيث كان يتجول رفقة أفراد الميليشيا بالمركبات القتالية وعمل بعدد من الارتكازات لمصلحة القوات المتمردة وحمل السلاح وعزز هجومها على الدولة وشارك في العديد من المعارك بالخرطوم، وكان مرشداً لتلك القوة على منازل أفراد القوات النظامية، كما عمل على استنفار المقاتلين للعمل مع القوة المتمردة.

كما قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني ـ لجنة التحري والتحقيق، المتهم للمحاكمة بموجب الدعوى الجنائية رقم (غ إ / 110) للعام 2025م تحت المواد (26/ 51/أ) من القانون الجنائي لسنة1991 تعديل 2020م.

قدم الاتهام عدد من الشهود أكدوا هذه الوقائع ومن ثم وجهت المحكمة تهماً للمتهم لمخالفة أحكام المواد المذكورة، وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع، أصدرت المحكمة قرارها بإدانة المتهم تحت المواد أعلاه، وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً.

صدر الحكم في حضور محامي الدفاع، ومثل الاتهام وكيل ثاني النيابة حمد النيل بخيت داؤود.