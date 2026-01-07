وفدٌ سعودي رفيع المستوى يصل إلى بورتسودان ويلتقي بالبرهان لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة ومناقشة الأزمة السودانية

بورتسودان – السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم، نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي.

ونقل المسؤول السعودي لرئيس المجلس السيادي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وتمنياتهما للشعب السوداني بدوام السلام والأمن.

وأعرب الفريق أول ركن البرهان، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده لاهتمامهما وحرصهما على استدامة السلام والاستقرار في السودان.

مشيراً إلى الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

كما أعرب رئيس المجلس السيادي، عن تقديره أيضاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اهتمامه بالملف السوداني ومساعيه نحو وقف الحرب وإحلال السلام.

وتطرق اللقاء لمبادرة السلام التي يرعاها ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تهدف لمعالجة الأزمة السودانية وإحلال السلام في السودان، بجانب الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة.

كما تناول اللقاء أيضاً، الترتيبات الجارية لانعقاد مجلس التنسيق الاستراتيجي بين البلدين والذي يُحظى برعاية القيادة في البلدين الشقيقين.