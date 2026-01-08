ولاية الخرطوم تجيز موازنة العام 2026

الخرطوم: السوداني

أجاز اجتماع مجلس حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعه اليوم برئاسة والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، مشروع موازنة ولاية الخرطوم للعام 2026.

وقدمت المدير العام الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار دكتورة نوال بشير بانقا، مشروع الموازنة.

وأكدت أن مشروع الموازنة واجه الكثير من التحديات وتم إعدادها على ضوء المرحلة الانتقالية ومرحلة ما بعد الحرب.

ولفتت للموجهات التي قامت عليها الموازنة في دعم برامج الإعمار والتركيز على عودة الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والمياه والكهرباء والتعليم، وأكدت على تعزيز الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية لتقديم العون للأسر الضعيفة.

وأشاد والي الخرطوم بالمجهودات التي بذلتها الوحدات واللجنة العليا لإعداد الموازنة، وطالب بضرورة الفراغ من إعداد وإجازة القوانين المصاحبة للموازنة.