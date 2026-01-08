وزير الطاقة يتفقد محطات توليد وتوزيع الكهرباء بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

تفقد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد، اليوم، المقر المؤقت لرئاسة الشركة بالخرطوم (مكتب توزيع الرياض) ومحطة فاروق التحويلية ورئاسة الشركة السودانية للتوليد المائي، واستمع الوزير خلال الزيارات إلى تنوير كاف عن حجم العمل الجاري بالمحطات الذي قارب الاكتمال.

وتمد هذه المحطات أحياء واسعة بشرق الخرطوم تشمل الصحافة والخرطوم٣.

وثمن الوزير الجهد المبذول من قبل المهندسين والعاملين في صيانة الخطوط والمحطات.

كما اطمأن على المكاتب الإدارية المعدة للعاملين بالكهرباء.

وثمن الوزير الجهود المبذولة، موجهاً ببذل المزيد من الجهد من أجل النهضة والمساهمة في إعمار الخرطوم لينعم العائدون إلى ديارهم بخدمة الكهرباء.

وفي ذات السياق، عقد وزير الطاقة بمكتبه اليوم بالخرطوم، اجتماعاً ضم مدير شركة كهرباء السودان القابضة وعدداً من قيادات الكهرباء بحضور المهندس الصادق جابر عضو لجنة تسيير أعمال وكيل الوزارة. واستمع الوزير إلى مديري شركات النقل والتوزيع والتوليد المائي والحراري.

وناقش خطط الإدارات فيما يختص بزيادة الإنتاج والتوليد المائي والحراري، إضافةً إلى صيانة وتركيب المحولات الجديدة.

وناشد الاجتماع، المواطنين بضرورة التحلي بالروح الوطنية والمساهمة في نهضة القطاع وتوصيل الكهرباء بالطرق الرسمية لضمان استمرار التيار الكهربائي.